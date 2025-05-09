菲艦圖闖黃岩島 解放軍跟監

解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校昨日示，菲律賓海軍護衞艦哈辛托號周一企圖侵闖中國黃岩島領海，南部戰區組織海空兵力，依法依規跟蹤監視並警告驅離。田軍里強調戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衞國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。（綜合報道）