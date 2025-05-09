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日船入釣島領海 華海警驅離
中國海警局新聞發言人劉德軍昨日通報，中國海警近日依法驅離日本非法進入釣魚島領海的船隻。劉德軍表示，日本漁船獅子號周三及至翌日非法進入釣魚島領海，中國海警艦艇對其採取必要管控措施並警告驅離。他指出，釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方立即停止在該海域的一切違法活動。（綜合報道）
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