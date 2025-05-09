印防長稱對巴行動持續 殺百名恐怖分子

【本報綜合報道】印度國防部長辛格昨日表示，在針對巴基斯坦境內恐怖主義設施的朱砂行動中擊斃約100名恐怖分子。辛格還稱，如果巴基斯坦報復，印度不會退縮。

巴副總理警告會報復 巴基斯坦三軍新聞局指，自印度發起朱砂行動以來，截至目前已擊落超過25架印方哈洛普無人機。巴方在多個地區持續發現和回收無人機殘骸。另一邊廂，印度空軍周三晚上9時開始在接壤巴基斯坦處舉行大規模軍事演習，持續至周五凌晨3時，期間附近機場航班暫停升降，強調屬例行訓練演習。消息人士透露，印度空軍所有主要前線戰機參與演習，包括陣風、幻影2000、蘇30，以及加油機和預警機。

印度襲擊巴基斯坦及巴控喀什米爾，死亡人數增至31人，另有57人受傷。巴基斯坦副總理兼外長達爾警告，印度任何進一步侵略行為都將遭到強烈而果斷的報復。達爾強調，印度長期意圖變更《印度河水條約》，巴方已表明任何阻止供水的企圖都將視為宣戰。

印控喀什米爾地區上月22日發生針對遊客的槍擊事件，造成重大人員傷亡，印方認定巴基斯坦與槍擊事件有關聯。兩國此後都採取強硬措施，引發局勢升級。

巴基斯坦新聞部長稱，約50名印度士兵在喀什米爾地區印巴實際控制線喪生。