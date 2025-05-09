雙方空中激戰逾句鐘 巴軍殲10CE擊落印機

巴基斯坦副總理兼外交部長達爾（Ishaq Dar）周三在議會發言時透露，空軍在當天凌晨短暫空戰中使用中國製殲10CE戰機，對抗並擊落印度空軍戰機，當中包括3架法國製陣風戰機。一位巴基斯坦高級安全消息人士披露，印巴共出動125架戰機激戰逾一小時，雙方沒有離開各自領空，導彈交火距離有時超過160公里。

有照片顯示，中國製霹靂15E長程空對空導彈殘骸墜落在印度旁遮普邦，可能從巴基斯坦空軍殲10CE或JF17 Block 3戰機上發射，目前已知南亞地區僅上述兩款戰機適配霹靂15E。美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone）表示，霹靂15E似乎首次用於實戰。它採用有源相控陣（AESA）雷達導引頭，具有主動和被動雙制導模式，抗電子干擾能力較強。

陣風戰機首現戰鬥損失 另有圖片展示標有「Rafale」及「BS 001」字樣的飛機垂直尾翼碎片，符合印度空軍首架單座陣風戰機序列號。一名法國高級情報官員表示，巴基斯坦擊落一架由印度空軍操作的陣風戰機，為陣風戰機首次出現戰鬥損失，法方正調查是否不止一架陣風戰機被擊落，戰機製造商達索航空公司沒有置評。

衝突後巴國已向華通報 巴基斯坦總理謝里夫在全國演講稱，當天擊落5架印軍戰機。他再次譴責印度發起的「懦弱」襲擊，巴軍對印軍造成「時間都無法愈合的創傷」。謝里夫讚揚巴軍勇敢無畏，正保持全天候戰備狀態；巴基斯坦完全有權全力回應，印度將為襲擊承擔後果。

達爾指出，衝突發生後中國大使姜再冬及其團隊於凌晨4時前往他的辦公室，雙方溝通交流。達爾介紹印度對巴基斯坦境內目標軍事打擊和應對情況，重申巴基斯坦維護國家主權和領土完整決心，希望同中方就當前局勢保持密切溝通協調。姜再冬對印度軍事行動感到遺憾，願繼續同巴方保持溝通，呼籲印巴雙方冷靜克制，避免局勢持續升級。

殲10是成都飛機工業集團設計和製造的單引擎多用途戰機，從2003年開始在中國空軍服役。殲10C配備更好引擎及更先進AESA雷達，出口型號為殲10CE。巴基斯坦是除中國以外唯一裝備殲10C的國家，2020年訂購36架殲10CE及250枚霹靂15E導彈，首批6架於2022年交付，現役總數達20架。巴基斯坦空軍去年1月首次派出殲10CE，執行首次跨境實戰任務，為打擊伊朗境內俾路支分離主義組織的行動提供護航，但未參與空戰。本報綜合報道