美要求烏割領土 拜登稱綏靖政策

【本報綜合報道】美國前總統拜登在周三播出專訪上批評，現屆美國政府施壓要求烏克蘭向俄羅斯割讓領土，是現代綏靖政策。他指俄羅斯總統普京認為烏克蘭是俄國一部分，任何人相信普京願意在停火談判中放棄吞併烏克蘭，就是愚蠢。拜登憂慮美歐關係可能在總統特朗普領導下破裂，將改變全球現代史。

憂歐洲對美失信心 拜登指不明白為何有人相信，可以通過允許一個獨裁者、暴徒奪取不屬於他的大片土地，來讓他滿足。如果烏克蘭最終割讓領土，拜登擔心與俄羅斯接壤的部分北約國家會認為必須向俄羅斯妥協。他憂慮歐洲將對美國的確定性和領導地位失去信心。對於今年2月特朗普與烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面不歡而散，拜登認為該次會晤有損美國尊嚴。

對於自己任內對烏政策，拜登強調當時美國向烏克蘭提供實現獨立自主所需一切，如果普京有進一步行動，美國準備採取更強而有力回應。被問及去年應否更早放棄代表民主黨出選總統，以便有更多時間選出接班人時，拜登認為此並不重要，因為當時已有優秀接班人。他形容當時情況發展得太快，退選是正確但艱難決定。

對於特朗普威脅收回巴拿馬運河、獲取格陵蘭島並吞併加拿大，拜登強調這並非美國人的方式，美國人追求自由、民主和機遇，而不是沒收。白宮通訊總監史蒂芬‧張批評，拜登完全是國家恥辱，其顯然喪失心智，他的經紀人讓他接受採訪，語無倫次、含糊其詞地回答所有問題，感覺就像虐待。