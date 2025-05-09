習近平普京克宮會談 簽深化全面戰略協作聲明
【本報綜合報道】中國國家主席習近平昨日在莫斯科克里姆林宮，與俄羅斯總統普京舉行會談。兩國元首就中俄關係和重大國際和地區問題深入交換意見，一致同意堅定不移深化戰略協作，推動中俄關係穩定、健康、高水平發展；共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，維護國際公平正義。
兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談。習近平指出，近年來在雙方共同努力下，中俄關係保持穩定、健康、高水平發展態勢，長期睦鄰友好、互利合作共贏成為兩國關係的鮮明特徵。習近平強調，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衞二戰勝利成果，堅決捍衞中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中方願同俄方一道，承擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。
普京表示，俄中關係建立在相互平等、相互尊重基礎上，不針對第三方，不受一時一事影響。堅定不移推動俄中關係發展、擴大互利合作是俄方戰略選擇。俄方堅定奉行一個中國原則，在台灣問題上始終支持中方立場。俄方願同中方保持密切高層交往，加強貿易、投資、能源、農業、科技等領域務實合作，深化教育、文化、青年、旅遊等人文交流，拓展遠東地區合作內涵。
交換多領域雙邊合作文本
會談後，兩國元首共同簽署進一步深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係聯合聲明。兩國元首共同見證中俄雙方交換20多份雙邊合作文本，涵蓋全球戰略穩定、維護國際法權威、生物安全、投資保護、數碼經濟、檢疫、電影合作等領域。
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