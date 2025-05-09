習近平普京克宮會談 簽深化全面戰略協作聲明

兩國元首先後舉行小範圍、大範圍會談。習近平指出，近年來在雙方共同努力下，中俄關係保持穩定、健康、高水平發展態勢，長期睦鄰友好、互利合作共贏成為兩國關係的鮮明特徵。習近平強調，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅定捍衞二戰勝利成果，堅決捍衞中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。中方願同俄方一道，承擔起時代賦予的特殊責任，維護全球多邊貿易體制和產業鏈供應鏈穩定暢通，為促進兩國發展振興、維護國際公平正義作出更大貢獻。