俄羅斯衞國戰紀念80周年 單方面對烏停火3天

莫斯科今舉行閱兵 13國方隊將參與 俄羅斯總統普京昨日宣布，勝利日停火於莫斯科時間周四凌晨零時生效，持續72小時至下周日凌晨零時結束。俄羅斯外交部稱，烏軍在停火期間的行為將考驗烏克蘭和平意圖。莫斯科紅場今日舉行衞國戰爭勝利80周年閱兵儀式，超過130件軍事裝備受閱，普京及多位外國領導人出席。

生效前大規模打擊烏軍 普京上月底單方面宣布衞國戰爭勝利日停火3天，期間停止一切軍事行動，惟烏克蘭總統澤連斯基公開拒絕提議。勝利日停火生效前，俄軍防空部隊擊退烏軍大規模襲擊，擊落兩枚M142高機動多管火箭系統火箭、500多架無人機、5枚遠程海王星導彈和6枚聯合直接攻擊彈藥。俄羅斯國防部強調，俄軍嚴格遵守停火，不會使用航空、導彈及炮兵部隊，以及無人機打擊目標。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指出，停火的唯一障礙是烏克蘭政府，對方不想認真討論長期停火條件。扎哈羅娃表示，對烏克蘭長期停火需要仔細監控執行情況，否則衝突將再次爆發。扎哈羅娃稱，整個接觸線大約有1,200公里，比從華盛頓到芝加哥還要遠，徒步需要30天時間。重點需防止烏克蘭利用停火提升烏軍戰鬥力、強制動員及獲得武器供應。

扎哈羅娃又指，所有人都期待紅場閱兵；雖然不友好國家製造重重阻礙，但不少外國高層嘉賓已經確認參加。解放軍儀仗隊是參加閱兵式規模最大的外國方隊，此外還有來自越南、埃及及獨聯體國家等12個國家的方隊。俄羅斯總統助理烏沙科夫稱，來自阿塞拜疆、越南、白羅斯、埃及、哈薩克斯坦、中國、吉爾吉斯斯坦、老撾、蒙古、緬甸、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦和烏茲別克斯坦的方隊將參加閱兵。

攻烏俄兵亦將受檢閱 受閱部隊從馬涅什廣場出發，經過紅場，行至瓦西里升天教堂。傳統而言，受閱隊伍通常包括徒步方陣、女兵方陣及武器裝備方陣，特別軍事行動參與者也將在紅場接受檢閱。若天氣狀況良好，閱兵式會在俄羅斯空天軍航空兵小組的飛行表演中結束。坦克方陣會由T-34坦克打頭陣，其他裝備可能包括T90M坦克和升級版T80BVM坦克、颱風K裝甲車、伊斯坎德爾導彈系統、防空系統，以及基於阿瑪塔平台的最新研發成果和其他現代化俄羅斯武器。本報綜合報道