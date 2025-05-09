華青年馬國被擄 綁匪威脅賣器官

【本報綜合報道】廣東省佛山市一名「富二代」18歲青年在新加坡留學，上月30日到馬來西亞旅遊後遭綁架及虐打。其父母兩次接到綁匪電話勒索350萬元（人民幣‧下同，約376萬港元），威脅如不付錢將會撕票和賣其器官。警方成功救出人質，並逮捕一名中國籍疑犯。

受害人是家中獨生子，目前在新加坡某學院就讀資訊科技系，父母在杜拜經商。受害人的程姓母親表示，上周五上午接獲兒子QQ帳號發來的視訊通話，畫面顯示兒子遭毆打、勒頸甚至強行灌水。綁匪最初要求50萬元（約54萬港元）贖金，後來又加碼到350萬元，並揚言如不付錢將讓受害人「生不見人、死不見屍」，還會將其器官挖出來賣。

勒索376萬元 1男就逮 綁匪發來的影片顯示，受害人僅穿內褲，被用繩索綁住雙手並遭痛打。其父母立即報警，並在同一天飛抵新加坡，並沒支付任何贖金。吉隆坡警方接報後迅速展開跨州行動，上周五在檳城國際機場出境大廳逮捕一名23歲男疑犯，上周六在吉打州一個油站尋獲受害人，將他帶返警局，他健康無虞，但大腿受傷。