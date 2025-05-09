明孝陵遊客亂塗鴉 600年石駱駝遭劃花

五一假期期間，竟有人在江蘇南京明孝陵景區內的石獸駱駝臀部，用黑色箱頭筆寫下「到此一遊」等字。南京市中山陵園管理局周一證實，已把塗鴉清理乾淨，暫時不打算用玻璃罩或圍欄將文物隔離。

明孝陵景區內有一條明孝陵神道，路兩旁依次排列着獅子、獬豸、駱駝、象、麒麟、馬等石獸，共17對34件。石獸駱駝的臀部塗鴉還包括「2025.5.3」及一個模糊不清的人名，石獸周圍設置不少警示牌，上面標注「禁止攀爬塗刻」。景區內有提示廣播，倡導遊客文明旅遊。

憂不透氣 未用玻璃罩隔離 對於有人在文物上塗鴉，網民大表憤慨，留言稱「很難想像是2025年的事」、「為甚麽要在石獸上亂塗亂畫」及「這可是南京唯一的世界文化遺產啊」，主張嚴懲。中山陵園管理局職員表示，文物塗鴉事件屬實，已經安排專業團隊處理，以後會加強巡查和保護。有網民建議以玻璃罩覆蓋石獸，防止遊客觸碰。中山陵園管理局職員指出，建議不太現實，因為玻璃罩面不透氣，特別是梅雨天氣時，對文物影響特別大。五一、十一節假日期間，會在文物周邊會安排義工，同時準備相關播報語音。

朱元璋陵寢 世界文化遺產 明孝陵景區是列為全國第一批重點文物保護單位，2003年列入《世界遺產名錄》。它是南京唯一世界文化遺產，距今已有600多年歷史。明孝陵坐落鍾山南麓獨龍阜玩珠峰下，是明朝開國皇帝朱元璋與皇后馬氏陵寢，始建於公元1381年，1398年朱元璋安葬於此，到1413年建成「大明孝陵神功聖德碑」，歷經32年之久。明孝陵景區以明孝陵陵宮區為主，包括大金門、四方城、神道等附屬景點，以及周邊的下馬坊、梅花谷、梅花山、明東陵、紫霞湖等景區。本報綜合報道