婦科論文男女比例惹議 醫生降職

近日接連有婦科論文被揭出現多名男性病例，內容真實性受質疑。其中福建中醫藥大學附屬人民醫院兩名婦科醫生發表的一名論文，因患者數據男女比例引發網絡議論。院方前日表示，核查發現相關論文存在科研失信行為，已對第一作者降職。（綜合報道）