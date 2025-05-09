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多地迎雷暴冰雹 江西或現龍捲風
中央氣象台昨日上午升級發布強對流天氣黃色預警，預計多地將有8級以上雷暴大風或冰雹天氣。安徽西南部、湖北東部、湖南東部、江西中北部、廣西東北部等地將有10級以上雷暴大風，最大風力可達11級以上，江西北部等地局部不排除出現龍捲風的可能。（綜合報道）
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