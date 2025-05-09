毆斃女友罪成判囚 棄保潛逃 男子被包圍攜槍拒捕終落網

【本報綜合報道】台灣遺體美容修復團隊「76行者」前總召集人陳修將2021年涉嫌毆斃女友，被最高法院裁定傷害致人於死罪罪成，去年4月判囚10年10個月定讞，最後棄保潛逃。警方周一將他逮捕歸案，結束長達339天的潛逃生涯，周二移送彰化看守所收押。

潛逃339日歸案 警方周一晚上在員林大街包圍陳修將，他見狀迅速逃跑被多名警員壓倒在地，但仍試圖拒捕拿出辣椒水反抗，造成兩名警員受傷。

警方隨後發現他腰間藏有一把已上膛的改造手槍，搜身時又發現兩個彈匣共50發子彈。他在警局見到母親時雙膝跪下，稱懊悔自己所作所為，但一切都為時已晚。

對於陳修將藏有槍枝子彈和拒捕的行為，檢方認為他犯後毫無悔意、手段兇殘，請求法院從重量刑，並於當日火速發監執行。另因他持有槍彈，又涉嫌槍炮彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪，檢方後續將另案追訴，依據法規刑期至少5年以上。除原審判刑，其行為恐再罪加一等，累加刑期。