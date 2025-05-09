強調公平規範保障發展 強調公平規範保障發展

內地首部專門關於民營經濟發展基礎性法律——《民營經濟促進法》自本月20日起施行，當中針對實踐中較突出違規異地執法、利用行政或刑事手段違法干預經濟糾紛等問題明確作出禁止性規定，增強剛性約束。

《民營經濟促進法》明確民營經濟在社會主義市場經濟中重要地位及作用，首次把堅持「兩個毫不動搖」寫入法律，首次在法律中明確促進民營經濟持續、健康、高質量發展是國家長期堅持重大方針政策。

司法部副部長王振江昨日在國新辦新聞發布會上表示，立法過程中始終堅持統籌兼顧當下及長遠，為未來實踐發展留有空間，希望各地區、各部門以該法律出台為契機，紮實做好貫徹實施工作，推動各項配套規定盡早出台實施。

王振江表示，受外部環境、政策落實不到位等內外多重因素交織影響，民營經濟在公平參與市場競爭、平等使用生產要素、獲取投融資支持和服務保障以及合法權益保護等方面，面臨一些困難及挑戰，亟須將黨中央、國務院關於民營經濟方針政策及實踐中行之有效經驗做法確定為法律制度，鞏固改革成果，激發民營經濟組織內生動力。

《民營經濟促進法》共9章78條，王振江介紹，它圍繞公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護等方面建立完善相關制度機制，創下很多個「第一次」。他另指出，該法許多條文都具很強針對性，如治理「背靠背」的條款、規範行政執法等方面條款，筆墨不多，不過含金量很大，又指作為基礎性法律並非規定愈細愈好，客觀實踐發展變化很快，細的規定有時也會束縛實踐發展。

要求地區協調落實政策 在會上，王振江提到希望各地區、各部門完整、準確、全面做好宣傳解讀工作，落實好法律相關要求，協調各種支持保障措施落實落細，不斷完善促進民營經濟發展制度體系，進一步優化法治化營商環境。本報綜合報道

民營企業發展蓬勃，有車企產品出口歐亞多國。（中新社圖片） 司法部副部長 王振江