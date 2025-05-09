芬蘭副外長訪華 商經貿關係問題

凌激表示，今年是中芬建交75周年、中歐建交50周年，中方希望雙方秉持建交初心，加強政策溝通，深化務實合作，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手應對單邊主義和保護主義的挑戰，為世界經濟注入更多確定性和正能量。肅海嵐表示，芬蘭重視對華經貿合作，鼓勵芬蘭企業長期在華發展，歡迎中國企業赴芬投資。芬方堅定支持多邊主義和自由貿易，願與中方一道為企業合作營造良好氛圍和便利條件，推動中芬、中歐經貿關係健康穩定發展。