芬蘭副外長訪華 商經貿關係問題
【本報綜合報道】中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激周二會見來華訪問的芬蘭外交部副部長肅海嵐（Jarno Syrjala），討論中芬、中歐經貿關係等問題。中方願與芬方發揮經貿聯委會、中芬創新企業合作委員會等機制作用，擴大芬蘭優質產品和技術進口，拓展數碼經濟、綠色轉型等領域合作。
凌激表示，今年是中芬建交75周年、中歐建交50周年，中方希望雙方秉持建交初心，加強政策溝通，深化務實合作，共同維護以世貿組織為核心的多邊貿易體制，攜手應對單邊主義和保護主義的挑戰，為世界經濟注入更多確定性和正能量。肅海嵐表示，芬蘭重視對華經貿合作，鼓勵芬蘭企業長期在華發展，歡迎中國企業赴芬投資。芬方堅定支持多邊主義和自由貿易，願與中方一道為企業合作營造良好氛圍和便利條件，推動中芬、中歐經貿關係健康穩定發展。
王毅與歐盟互致賀信
外長王毅另與歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯互致賀信，慶祝中國和歐盟建交50周年。王毅表示，面對變亂交織的國際形勢，雙方要加強戰略溝通，深化互利合作，妥善解決分歧摩擦，堅持真正的多邊主義，共同反對單邊主義、保護主義和經濟霸凌。卡拉斯則指，歐盟與中國肩負很多共同責任，應攜手堅持多邊主義，共同維護聯合國憲章、國際秩序和全球和平穩定。
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