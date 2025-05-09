朱立倫斥賴清德似希特拉 遭德國批評

【本報綜合報道】台灣地區領導人賴清德昨日首次舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫此前批評賴清德對在野黨的作為，是在做已故二戰納粹德國領袖希特拉做的事。

德國在台協會周三回應指，今天的台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比；以色列、法國、荷蘭、比利時等其後也批評相關言論。

西方多國亦表不滿 朱立倫在國民黨中常會上指出，二戰時的日本、德國、意大利都是法西斯主義，德國的希特拉、意大利已故獨裁者墨索里尼都是，他們藉民主之名動用司法手段，消滅在野黨並變成獨裁者，賴清德今天對在野黨的所作所為，就是在做希特拉做的事。

德國在台協會發聲明指，對朱立倫的言論深感失望和擔憂，不管是納粹政權的罪行、或德國與歐洲於1933年至1945年間發生的暴行，任何將前述事件與台灣當前政治局勢相提並論的企圖都令人不安。

呼籲國民黨領導層避免在境內政治論述中，進行不恰當且缺乏歷史敏感度的類比。