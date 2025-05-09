與華高層明瑞士見面 美稱不為貿談減關稅

俱稱非主動一方 立場未見緩和 美國財政部長貝森特及貿易代表格里爾明天起將在瑞士日內瓦，一連兩日與中國國務院副總理何立峰會面，是美國上月宣布加徵中方商品關稅後首次。美國總統特朗普前天表明，不會為了好讓中國返回貿易談判桌而下調對華加徵145%關稅。

特朗普在白宮被記者問到，是否願意為了談判而在關稅問題上向中國讓步，他直言「不會」，還暗示明天舉行美中經貿高層會談是由北京主動提出，並說：「他們（中國）說是我們主動提出？我覺得他們應回去好好研究一下他們的檔案。」

針對特朗普言論，中國駐美國大使館發言人昨首先強調，是美方近期透過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來，中方是在認真評估美方訊息後，決定同意與美接觸，會談是應美方請求舉行。

華拒犧牲原則達協議 該名發言人補充，中方堅決反對美國濫施關稅立場一貫，將堅定維護自身正當權益及國際公平正義，維護世界貿易組織規則及多邊貿易體制。最後，他重申是次關稅戰是美國挑起，如美方真想透過對話談判解決問題，應停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠基礎上與中方對話，中方絕對不會接受美方說一套、做一套，更不會犧牲原則立場、犧牲國際公平正義去尋求達成任何協議。

被問及中美經貿高層會談議程，包括會否在會談中提出中美第二階段貿易協定，以及向美承諾購買更多商品等，中國商務部新聞發言人何亞東昨召開例行新聞發布會時未有透露詳情。他補充，美方想要通過談判解決問題，就要正視單邊關稅措施給自身及世界帶來嚴重負面影響，正視國際經貿規則、公平正義及各界理性聲音，拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動，與中方相向而行，通過平等協商解決雙方關切，如果說一套做一套，甚至企圖以談為幌子，繼續搞脅迫、訛詐，中方絕不會答應。

自上周五起，美國正式取消對華小額包裹免稅政策，部分國家零售商近期調整甚至暫停對美業務，中國商務部表示，跨境電商直接滿足各國消費者個性化需求，具有效率高、到貨快、費用省等獨特優勢，美方近期取消對華小額免稅政策，將損害兩國企業及消費者利益，中方對此堅決反對，即使美方取消對華小額免稅政策，改變不了跨境電商快速發展勢頭，中方願同各國一起加強合作，共同營造公平可預期政策環境，促進跨境電商健康可持續發展。本報綜合報道

中國駐美國大使館強調會談是應美方請求舉行。 中國國務院副總理 何立峰 美國財政部長 貝森特