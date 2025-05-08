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450藍鯉魚旗飄揚賀日兒童節
周一是日本兒童節，宮城縣東松島市大曲地區舉辦第十五屆藍色鯉魚旗節活動，來自全國各地、約450面藍色鯉魚旗迎着強風，歡快地在藍天下飄揚（左圖），承載了對孩子們未來的期許。不少人攜家帶口到場拍照留念（右圖），或將手伸向鯉魚旗，享受節日氛圍。
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