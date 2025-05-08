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東京地鐵斬傷兩人 拘刀手
日本東京地鐵南北線東大前站周三晚上發生隨機斬人案，一名男子揮舞刀具襲擊途人，導致最少兩人受傷，當場被警方拘捕。刀手於當地時間晚上7時（香港時間周三傍晚6時）左右，在站台揮舞疑似菜刀刀具砍人，造成兩人受傷。警視廳表示，疑犯是一名43歲男性，面臨被控殺人未遂罪名。（綜合報道）
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