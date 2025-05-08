菲賭場中介捲入華商命案

菲律賓國家警察（PNP）周一透露，華商郭從願遭撕票案有新進展，其家屬支付的贖金經兩間賭場中介轉手，隨後流入加密貨幣銀包。其中一家涉案中介玖鼎集團周二宣布正式退出菲律賓市場，旗下所有菲律賓線下貴賓廳業務將全面暫停，而旗下海外廳及海外業務則不受影響，將繼續正常運作。（綜合報道）