泰邀逾300華網紅媒體 助重建形象

【本報綜合報道】泰國傳媒周二報道，中國和俄羅斯遊客正在減少，當地旅遊業經歷最嚴峻的一輪客流危機，面對安全隱憂、性價比滑落等多重壓力，正逐步失去東亞與東歐兩個關鍵市場。在此背景下，泰國政府宣布邀請逾300名中國網紅與媒體重建形象。

泰國政府周日就上述提議與中國大使初步交流，泰國國家旅遊局計劃本月推出一項名為「你好」（Hello, Sawasdee）的重點項目，預計邀請逾300名中國網紅與媒體記者前往泰國體驗式採風，向中國市場展示泰國真實和積極的旅遊形象。旅遊與體育部部長索拉翁（Sorawong Thienthong）表示，當地旅遊政策已進行戰略調整，不再單純以遊客總量為唯一績效指標，而更強調「遊客數量」加「人均消費」雙目標。

華演員遭綁架引發負面影響 索拉翁又指，中國市場雖一度遇冷，但通過持續與社交媒體意見領袖合作、內容營銷介入、穩步修復信心，仍被視為泰國旅遊的關鍵增長引擎。泰媒指出，遊客對泰信心下滑的原因並不複雜，從去年曼谷購物中心槍擊案引發的恐慌，到中國演員在泰遭綁架事件激起的輿論風暴，再到近期自然災害引發的安全焦慮，事件通過華文社交媒體迅速發酵，泰國政府卻未及時有效應對，進一步放大負面影響。