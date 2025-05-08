金文洙晤韓德洙 商推舉單一人選總統

【本報綜合報道】南韓執政國民力量黨大選候選人金文洙於當地時間周三下午6時，和無黨籍總統候選人初步人選、前總理韓德洙會晤，商討聯手推舉單一人選參選總統。

國民力量黨周三將面向所有黨員，實施有關是否同意推選第21屆總統選舉單一候選人的調查，並舉行議員大會討論相關問題。韓德洙另於同日上午公布涉及科技領域的頭號競選綱領，下午應邀出席首爾外媒記者俱樂部座談會。韓媒指出，國民力量黨領導班子施壓金文洙盡快參與候選人合併，引發他抗議導致黨內矛盾升級。在此情況下，金文洙與韓德洙決定會晤，其結果備受關注。

李在明案重審延期 另外，最大在野黨共同民主黨總統候選人李在明涉違反《公職選舉法》案重審首場庭審日期有變，負責此案重審的首爾高等法院刑事審判第7庭周三決定，從原先的下周四推延至大選後的下月18日，以確保選舉活動機會公平、審判公正。法院強調，院方一如既往地堅持依據《憲法》和相關法律規定，保障審判獨立公正而不受內外部任何影響和干涉的立場。