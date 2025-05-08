美韓外長通電話 允加深同盟發展

【本報綜合報道】南韓外交部長趙兌烈周二與美國國務卿魯比奧通電話，討論韓美同盟發展方案及經濟合作事宜。趙兌烈感謝美方在南韓政權過渡期仍堅定不移地提供支持，呼籲魯比奧為促成韓美領導人在南韓大選後盡早通話給予關注。

美或徵半導體關稅 韓盼獲「照顧」

趙兌烈表示，韓方願與美方在強力聯防態勢基礎上加強同盟關係，為推動韓美貿易部門通過關稅磋商找到互利互惠的解決方案密切合作；呼籲美方在磋商時，充分考慮南韓是美國的盟國、自由貿易協定締約國等因素。魯比奧強調，總統特朗普重視美韓同盟，有意加深兩國關係，重申美國在一切可行軍事能力範圍內向南韓提供延伸威懾的承諾。兩人確認韓美同盟的根本任務，即基於牢固的聯防態勢和《美韓相互防衞條約》捍衞彼此安全，美方為韓方提供防禦。