德大選落幕 默茨警告美勿干涉內政

【本報綜合報道】德國基督教民主聯盟黨魁默茨周二破天荒經兩輪投票才獲通過出任總理後，隨即宣誓就任。針對極右翼政黨另類選擇黨（AfD）獲得美國總統特朗普盟友的強力支持，默茨警告美國不要干涉德國內政，又計劃於周四與特朗普通電話。

另類選擇黨獲美力撐 AfD在選舉期間，贏得特朗普盟友兼富豪馬斯克和美國副總統萬斯的大力支持。默茨譴責美國最近的「荒謬」表態，但沒具體說明內容，只稱希望鼓勵美國政府盡量不要干涉德國內政。他表示，作為與美國有長期聯繫的政治家，一直認為美國能清楚地區分極端主義政黨和政治中間派政黨。他又指，自己沒有干涉選舉特朗普的美國大選活動。

隨着69歲的默茨上台，包括17名聯邦部長在內的新內閣當晚也一併宣誓就職，基民盟和社會民主黨各有7名部長，基督教社會聯盟則有3名。社會民主黨籍財長克林拜爾（Lars Klingbeil）擔任副總理，為內閣中第二大權力人物。輿論推測認為，有議員因未獲安排政府要職而感不滿，臨陣倒戈投反對票。