到訪白宮 卡尼稱永不售加拿大 特朗普信可成真

卡尼連任加拿大總理後，周二首次到訪白宮與美國總統特朗普會面。對於特朗普聲言要加拿大成為美國第51個州，卡尼回應指加拿大永遠不會出售。特朗普則回應稱，永遠不要說永遠，又謂時間將證明一切。

特朗普親自迎接卡尼，兩人隨後在橢圓形辦公室會面，在記者面前互相握手並且微笑，特朗普祝賀卡尼帶領自由黨贏得大選；卡尼則讚揚對方是變革型領袖。

特朗普表示，除非有人願意，否則不會討論有關加拿大併入美國的問題，但指加拿大是非常特別的地方，如果成為美國一個州，可獲免費的軍隊，亦會為加拿大人大幅減稅，指美國會保護加拿大，兩國將有美好的結合。

美指不會豁免加國關稅 卡尼回應指，加拿大永遠不會出售，「從房地產角度而言，有些地方永遠不會出售。例如我們現在身處的地方（白宮），還有你（特朗普）到訪過的白金漢宮。」特朗普隨即表示，永遠不要將話說得太盡，「我之前曾遇上很多無法辦到的事，但最後都辦到，只以很友好的方式辦到。」他又指兩人會討論棘手問題，但無論如何，美方都希望與加拿大保持友好關係。

談及關稅問題時，卡尼提醒特朗普「加拿大是美國的最大客戶」；特朗普則稱「美國不需要加拿大汽車、鋼鐵」，同時堅稱不會豁免加拿大產品關稅。會後特朗普被記者問到卡尼能否說服他取消美國對加拿大貨物徵收兩成半關稅時，特朗普表明不能。卡尼則形容與特朗普會面具建設性，涵蓋廣泛議題，已要求特朗普停止稱呼加拿大為美國第51個州，又指對方願談判關稅問題，但過程曲折，並透露兩國領袖及團隊未來數周將再次對話。

兩人會面前，特朗普在社交平台發文，指非常想同卡尼合作，但無法理解一個簡單事實，為何美國每年要補貼加拿大2,000億美元（約1.56萬億港元），並提供免費的軍事保護。他指，美方不需要加拿大的汽車、能源、木材，不需要加方擁有的任何東西，除了友誼，希望能永遠保持，反之加拿大就需要美國的一切。本報綜合報道