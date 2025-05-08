兩岸國際

蘇丹與阿聯酋斷交 關領館

蘇丹周二宣布阿聯酋為敵對國家，斷絕與該國的外交關係，並關閉當地的蘇丹使領館。蘇丹政府一直指控阿聯酋向快速支援部隊提供武器和資金，該民兵組織上月中與蘇丹武裝部隊，在首都喀土穆爆發武裝衝突。快速支援部隊周日首次襲擊第二大城市兼政府據點蘇丹港以來，連續3天對當地基礎設施發動攻擊。（綜合報道）
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