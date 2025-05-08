載供烏物品11班機 美防長曾命令停飛

美國防長 海格塞斯

【本報綜合報道】英媒報道，美國總統特朗普今年初上任後約一周，美國國防部長海格塞斯曾突然下令停止運載烏克蘭軍援物品的11班飛機起飛，令白宮官員措手不及。

報道指海格塞斯下令3間貨運公司，停止從特拉華州及阿聯酋的美軍基地，執行運送武器到烏克蘭的航班，烏克蘭官員曾詢問美方，是否永久停止還是暫停部分軍援，當時白宮、國防部及國務院的國安官員亦無法回答，但一周後恢復有關貨機飛行。

凸顯內部決策混亂 報道指事件凸顯華府內部決策過程混亂。報道指，特朗普1月30日在白宮結束有關烏克蘭問題的會議後，海格塞斯就下達有關命令，知情人士指，會上有人提出停止援助烏克蘭的想法，但特朗普未有下達指示，特朗普與其他與會高層國安官員亦不知道有關命令。翻查美國運輸司令部的紀錄，顯示是海格塞斯下令。

不過白宮回應報道時指，海格塞斯是遵從特朗普指示停止援助烏克蘭，這是當時的政府立場。白宮發言人萊維特指，就結束俄烏戰事進行的談判複雜多變，不會詳細記錄政府高層之間的每次談話，但比特朗普上任時，這場戰事現時更接近結束。