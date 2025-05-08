美停打擊也門叛軍 阿曼指達停火協議

以軍繼續空襲 癱瘓薩那機場3死 美國總統特朗普周二宣布將停止打擊也門叛軍青年運動後，阿曼外交大臣巴德爾表示，美國與青年運動已達成停火協議。在協議宣布前不久，以色列對也門首都薩那進行連番空襲，青年運動表明對以色列的攻擊將會持續。

特朗普周二在白宮與來訪的加拿大總理卡尼共同見記者時指，青年運動武裝同意停止威脅中東水域航行安全，在此基礎上美國將停止對青年運動武裝的轟炸。他表示：「青年運動已宣布他們不想再打仗了，他們已經投降了，也不會再炸毀船隻，而這正是我們的目標。」

包括不得襲擊紅海美船 巴德爾隨後表示，根據阿曼與美方及也門薩那有關當局近日為緩和局勢所進行的磋商與接觸，美國與青年運動武裝已達成停火協議。巴德爾表示未來雙方將不再互相攻擊，包括不得針對紅海及曼德海峽的美國船隻，以確保航行自由和國際商貿航運的順暢；阿曼對雙方採取建設性態度促成這一積極成果表示感謝，並希望此舉能為地區多個問題的進一步進展鋪平道路，推動實現正義、和平與繁榮。

青年運動武裝發言人薩拉姆在周三回應停火協議時表示：「我們將繼續評估美國的立場，以確保其不僅僅停留在口頭上。如果美國敵人恢復攻擊，我們也將恢復打擊。」他還說，該協議的真正保障是美國在也門的慘痛經歷。

較早前，以軍周二連續第2日向青年運動發動空襲，報復青年運動日前以導彈攻擊特拉維夫的本古里安國際機場，空襲令也門首都薩那機場癱瘓。據報以軍擊中3架民航機、離境大廳、機場跑道以及軍事基地，薩那市內升起黑色濃煙。以軍指行動令機場完全癱瘓，另有多間發電廠被擊中；青年運動指，空襲中有3人死亡，38人受傷。

青年運動領導人馬沙特（Mahdi al-Mashat）周二在電視台表示，組織將持續對加薩提供支持，對以色列的攻擊行動不會停止，警告稱：「所有猶太復國主義者，從現在起請躲進避難所，或立即離開以色列，因為你們失敗的政府再也無法保護你們。」本報綜合報道