中俄領導人今莫斯科會面

習近平應普京邀請，昨日啟程前往莫斯科，展開對俄羅斯為期4天的國事訪問，並出席明天舉行的蘇聯衞國戰爭勝利80周年慶典。克里姆林宮表示，普京將於9月初回訪中國，形容俄中關係處於歷史最高水平，兩國關係不針對第三國。有報道指，中俄兩國領導人將討論能源合作，以及擬議中通往中國的「西伯利亞力量二號」天然氣管道。俄羅斯多年前就提出經由蒙古修建管道的提議，但由於莫斯科希望北京取代歐洲成為主要天然氣客戶，計劃變得更加緊迫。這條長2,600公里的管道每年可輸送500億立方米的天然氣，略低於現已停用的、連接俄羅斯和德國的波羅的海海底北溪一號管道。

習近平昨日在《俄羅斯報》發表題為《以史為鑑共創未來》的署名文章，提到要從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的勝利中吸取智慧和力量，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。文中指出，要堅持正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衞國際公平正義。文中提到，今年也是台灣光復80周年，台灣回歸中國是二戰勝利成果和戰後國際秩序的重要組成部分，中國對台灣主權的歷史和法理事實不容置疑，無論台灣島內形勢如何變化、外部勢力如何搗亂，中國終將統一；而中俄在涉及彼此核心利益和重大關切問題上始終堅定相互支持，俄方多次重申恪守一個中國原則，中俄亦要共同抵制任何干擾破壞兩國友誼和互信的圖謀，不為一時一事所惑。