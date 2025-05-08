巴關閉領空 往返歐洲航班受影響

【本報綜合報道】印度與巴基斯坦交火升級，巴方已宣布關閉全國領空48小時，取消全國所有航班，印度北部多個機場已關閉。措施影響多個往返歐洲的航班，台灣桃園機場官網顯示，中華航空和長榮航空已有部分航班取消或更改時間。國泰航空回應事件時表示，國泰經常檢視受關注地區的空域，以確保所有航班的航道運作安全。國泰的客運航班不會使用巴基斯坦空域，而貨機航班則已於4月底起暫停使用該空域。

國泰：無使用相關空域 據報道，印巴局勢導致多架航班必須改道，避免飛越巴基斯坦領空，並影響後續飛行計劃。桃園機場昨日表示，受到巴基斯坦關閉領空影響，航空公司出於安全考量，桃園機場往返歐洲航班將有變更航道或延遲等異動情況，機場公司提醒旅客及接機親友留意航班動態，出發前向航空公司確認航班資訊，如有問題可洽詢航空公司。

根據桃園機場統計，目前至少10個航班受影響，包括華航前日分別有台北飛法蘭克福、布拉格、阿姆斯特丹、羅馬、倫敦的航班技術降落泰國曼谷機場。此外，長榮BR62航班從維也納飛曼谷，受巴基斯坦關閉領空影響而中途折返。BR95桃園飛米蘭航班將轉降維也納，補油後再繼續飛往目的地米蘭。華航CI73台北飛阿姆斯特丹班機也中途往東折返，預計轉降曼谷，另有台北出發班機臨時取消。