華籲兩國冷靜克制 對話處理分歧

【本報綜合報道】印度和巴基斯坦之間的緊張局勢近來持續升級，印度昨日凌晨對巴基斯坦境內目標開展軍事打擊，巴方作出強烈反應。中國外交部同日回應時，呼籲印巴雙方保持冷靜克制。美國總統特朗普對印巴爆發衝突感到遺憾，指兩國鬥爭已持續多個世紀，希望今次衝突能盡快結束。

特朗普對衝突表遺憾 中國外交部發言人就當前印巴局勢回答記者提問，稱中方對昨日凌晨印度的軍事行動表示遺憾，對目前事態發展感到擔憂。發言人指出，印度和巴基斯坦是搬不走的鄰居，也都是中國的鄰國。發言人強調，中方反對一切形式的恐怖主義，呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。

中國外交部發言人林劍同日下午在記者會上指出，中方注意到印巴雙方均表示不希望局勢升級，希望雙方通過對話協商妥善地處理分歧。中方願繼續為緩和當前緊張局勢發揮建設性作用。他又表示，中方正密切關注事態發展，建議在相關地區的中國公民和機構避免前往衝突涉及的地點，如遇緊急情況，及時與中國駐當地使領館聯絡求助。