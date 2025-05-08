印度空襲9地 巴國擊落6戰機 共45死

喀什米爾恐襲餘波 演變20年來最大衝突 印度及巴基斯坦爆發近廿多年來最嚴重衝突，印度指控巴基斯坦沒對當地恐怖分子採取行動，昨日凌晨展開「朱砂行動」、向巴基斯坦及巴控喀什米爾地區9個地點發動空襲，造成26名平民死亡，46人受傷。巴基斯坦則形容印方襲擊是戰爭行為，隨即反擊並擊落6架印度戰機，造成印方19人死亡。雙方戰機均稱作戰時均沒進入對方領空。

印斥巴向哨所開火 印度政府表示，襲擊是針對恐怖分子的基礎設施，沒有巴基斯坦軍事設施遭攻擊，行動是集中、有節制、不會升級局勢，印方在選擇目標和執行襲擊的方式上，表現出極大克制。印度軍方就指，正義得到伸張，並指巴基斯坦軍隊前日至昨日凌晨自喀什米爾地區印巴實際控制線巴方一側，向印方多個哨所開火射擊，造成3名平民喪生、7人受傷。印方稱是採取適當措施回應，交火中巴基斯坦部隊有人傷亡。

印度外交秘書唐勇勝提及此輪印巴衝突升級導火索，是上月22日發生在印控喀什米爾地區、造成26人死亡的恐襲。他指控，經調查該事件與巴基斯坦方面有關，斥巴方長期以來支持跨境恐怖主義活動，並認為打擊巴基斯坦以及遏制其發起的任何恐怖活動十分重要。他稱情報監控顯示，巴基斯坦的恐怖組織正密謀對印度發動更多襲擊，因此印度有必要先發制人。

射導彈波及清真寺 巴基斯坦稱，印度向巴基斯坦東部旁遮普邦及巴方控制的喀什米爾地區發射導彈，包括擊中旁遮普邦一間清真寺，造成一名兒童死亡，另有兩人受傷。目擊者表示，旁遮普邦及巴控喀什米爾地區聽到巨大爆炸聲。旁遮普邦首席部長謝里夫事後呼籲，周邊醫院和救援隊保持警惕，又指該省的教育機構昨日將繼續關閉，揚言印度挑起這場爭端，巴方將終結它。巴控喀什米爾首府穆扎法拉巴德停電；巴基斯坦宣布關閉全國領空48小時，取消全國所有航班。

巴軍方展陸空行動 巴基斯坦總理夏巴茲‧謝里夫召開國家安全委員會會議，譴責襲擊是戰爭行為，表示巴基斯坦不會允許敵人的邪惡目標得逞。巴基斯坦外長達爾指摘印度公然侵犯巴方主權，危及地區和平，巴方會竭盡全力捍衞主權和領土完整。巴基斯坦軍方又指，在巴控喀什米爾控制線上，巴基斯坦和印度已開始交火，巴基斯坦已發動地面和空中作戰行動。

有美媒引述巴基斯坦安全部門消息人士透露，巴方擊落印方3架法製陣風戰機、一架蘇30戰機和一架米格29戰機，另一架「蒼鷺」無人機也被擊落。報道稱，這是印軍數十年來最嚴重的損失。印度新德里電視台此前引述消息稱，印軍在此次空襲中確實出動了陣風戰機，並使用風暴陰影巡航導彈襲擊巴境內目標。本報綜合報道