婦科論文述男性病例 雜誌社辭退涉事編輯

審稿流程存漏洞 未能遵出版標準要求 山東大學齊魯醫院早前一篇婦科論文提及多名男性確診子宮肌瘤病例，內容真實性被質疑。內媒其後發現多篇婦科論文及文獻中也出現「男性病例」，其中兩篇均發表在《中國醫藥指南》期刊。該雜誌社周二在其官網發布《關於學術不端的聲明》，稱已辭退涉事編輯，並制訂了整改措施。

聲明稱經調查，該學術不端問題的發生是因為當時的審稿流程存在漏洞，審核人員未能對文章內容進行嚴謹細緻的審查，未能及時發現其中的錯誤；部分編輯和審核人員責任意識不足，對學術規範的重要性認識不夠深刻，在工作中未能嚴格遵循學術出版的標準和要求。

聲明又指，此次事件嚴重損害了《中國醫藥指南》雜誌社的聲譽和公信力，也對學術環境造成不良影響。該雜誌社對此深表歉意，向廣大讀者、作者以及學術界鄭重致歉。《中國醫藥指南》創刊於2003年，是由中國保健協會主辦的國家級綜合性醫學學術期刊。

多篇論文均出問題 此前，《中國醫藥指南》刊發的多篇涉婦科論文中出現男性病例。例如2015年第27期刊發的《腹腔鏡宮頸癌根治術聯合卵巢移位、陰道延長對患者性生活質量及內分泌水平的影響》在第一部分資料與方法中介紹稱：「我院（遼寧省朝陽市中心醫院）於2012年3月至2013年5月收治的200例宮頸癌患者隨機分為對照組和觀察組，對照組和觀察組各100例，對照組中60例為男性，觀察組中55例為男性。」

內媒指出，同樣是《中國醫藥指南》期刊，2018年刊發的《護理干預在羊水栓塞高危產婦預防中的意義分析》，其中提及選取2014年9月至2017年9月撫順市中心醫院治療出現羊水栓塞的高危產婦140宗，根據隨機數字法分為兩組。其中，實驗組有34宗屬於男性患者。本報綜合報道