自稱高雄市長未婚妻 告他人侵名譽敗訴

【本報綜合報道】台灣高雄市一名蔡姓女子自稱是高雄市長陳其邁的未婚妻，並控告一名沈姓女子對其言語羞辱，向法院求償100萬元新台幣（約26萬港元）精神慰撫金。台媒周二報道，法院審理後認為雙方對話屬一對一私下通話，言詞未達誹謗公然侮辱標準，且蔡女身份說法存疑，最終駁回請求。

睹別人與陳其邁合照發飆 判決書指，蔡女2023年發現沈女懸掛與陳其邁合照競選海報，疑似醋意大發，連續兩天通過電話、短訊要求對方撤下，雙方爆發激烈言語衝突。蔡女指控沈女在通話中出言侮辱，甚至質疑她與陳其邁之間關係，重創其名譽，故提告求償。

惟法院質疑蔡女身份真偽，理由是她未能提供任何自己與陳其邁存未婚關係證明，且陳其邁早已結婚，配偶另有他人，社會大眾皆所共知，故沈女懷疑蔡女說法合理，且沈女言詞雖顯尖銳，但基於當時情景、私下通話及合理懷疑下情緒表達，尚不構成侵害名譽，蔡女求償理由欠缺法律依據，故判決原告敗訴，全案仍可上訴。