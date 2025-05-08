漁船屢北太平洋捕鯊 台方事隔多月未裁罰

環團稱睹撈39條 質疑監管不力 國際環保團體「綠色和平」台灣分部周二在台灣漁業署前舉行記者會，揭露台籍遠洋漁船去年8月多次在北太平洋公海禁漁區捕鯊，事發至今已逾半年，未見署方有任何裁罰紀錄，暴露掌握遠洋漁船作業狀況程度不足。

綠色和平海洋專案主任黃馨儀表示，綠色和平船艦「彩虹勇士號」去年8月在北太平洋公海記錄生態時，目擊4艘台籍延繩釣漁船在季節性禁漁區捕鯊，明顯違反漁船作業相關規定。經逾10小時觀察，至少39條鯊魚被漁船捕撈，經對比上述漁船卸貨紀錄，確認其主要魚獲為鯊魚，證實違規捕撈為有計劃目標性行為，非混獲意外。

另涉捕海豚 遭加國通報 黃馨儀強調，台籍遠洋漁船日前才因涉嫌非法獵捕二級保育類海豚，遭加拿大官方通報，又傳出在台劃設禁漁區內捕鯊，若政府選擇不追究或輕忽處置，等同默許非法魚獲流入市場，是極其不負責任且有損出口市場商譽，行政部門應負起最終責任，尤其現在是台美關稅談判時期，應立即建立杜絕非法漁撈整體制度，讓台灣重建聲譽。

黃馨儀又指，台灣應建立電子觀察員制度，可即時掌握漁船非法行為。

台指准捕鯊 作數據搜集 對此，漁業署周二回應指，綠色和平組織指稱的季節性禁漁海域是自願性特定漁船禁漁區，自2021年起已開放試行特定漁船於該海域捕撈鯊魚，進行科學數據搜集，以滾動調整台方中西太平洋鯊魚管理措施。漁業署副署長林頂榮補充，漁船有各自商業機密，不適合對外提供相關航行軌迹；至於電子觀察員制度，漁業署已研議中。本報綜合報道