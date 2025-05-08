美軍警採用機械人 被指數據暗傳中國

【本報綜合報道】美國眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會前日指稱，內地機械人獨角獸公司宇樹科技與解放軍關係密切，其產品以後門程式秘密將數據傳回中國，卻已獲美國軍警採用。該委員會呼籲調查宇樹科技在推進中國軍事目標方面扮演的角色，並根據調查結果考慮將其列入美國國防部的中國軍事企業、商務部的涵蓋清單及聯邦通訊委員會的實體名單，大幅限制其與美國政府簽約、獲取資金或融入美國基建的能力。

當地議員促徹查 該委員會致函國防部、商務部及聯邦通訊委員會首長，點名宇樹科技與解放軍附屬機構和中共實體有密切聯繫，使用其機械人產品有遙距數碼存取的風險。網絡安全研究人員今年3月的報告稱，其機械人預先安裝名為CloudSail的未公開遠端存取通道，預設狀態為「啟用」，連接至宇樹位於中國境內的伺服器，委員會擔心這些通道在用戶不知情下運作，儲存在中國的用戶資料將受中國情報之用和網絡安全法約束。

信中提到，宇樹科技參與軍民融合計劃，使用因大規模監控行為遭美國制裁的中國科大訊飛來處理語音資料，又向以導彈、航天及武器研究聞名的北京航空航天大學及中北大學出售機械人，並向中國警方提供用於監控與偵察的設備。有研究顯示，其機械人可被黑客控制，繞過安全系統進行秘密監視。宇樹機械人已被美國執法機關、懲教設施與國防單位採用，其中一個供應商擬在一州的監獄系統中部署100台，最終目標是1,000台。