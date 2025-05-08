招待谷立言 台官選址妻兒旗下餐廳惹議

【本報綜合報道】台媒披露台灣經濟部長郭智輝設宴款待美國在台協會（AIT）處長谷立言等官員，並在妻兒旗下餐廳舉行，涉為崇越集團圖利。AIT發言人前晚證實，谷立言確實在上月28日與郭智輝等經濟部官員共進晚餐，強調所有AIT人員皆嚴守美國國務院與聯邦法律規範有接受款宴與禮物的嚴格倫理準則。

報道指，郭智輝以經濟部名義邀請谷立言一行人，赴崇越集團旗下的「MD創作料理」用餐，並贈予崇越旗下品牌的伴手禮。AIT發言人表示，谷立言及AIT人員跟郭智輝及部內官員的晚餐席間，檢視近期在加強美台貿易、投資連結、經濟外交合作等面向的進展，藉此促進廣泛合作，以提升美台共享經貿利益。

美在台協會稱可助引核能技術 AIT周一另在社交平台發文，引述谷立言上月受訪談話重點，表示可協助台灣引進核能新興技術，也樂於助台解決核廢料挑戰，引發台立委關注可否以擴大對美採購作為談判籌碼。台行政院長卓榮泰前日指出，談判團隊備妥的方案是全面性的，願公開討論新技術，台美亦可共同研發。

台灣經濟部長 郭智輝 美國在台協會處長 谷立言