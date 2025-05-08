接收HIMARS逾半載 台軍擬下周首次練射擊

【本報綜合報道】台媒前日報道，台軍從美國採購的M142高機動多管火箭系統（HIMARS）去年10月交付台灣，首批16枚陸軍戰術導彈系統（ATACMS）也在今年1月7日抵台，預計HIMARS系統下周將在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。

傳已於市區道路行駛 台陸軍發布射擊通報稱，台軍下周一起將在屏東滿州、九鵬地區進行地面武器射擊，射擊時間為上午8時至中午12時及下午1時30分至5時，最高射高兩萬呎，本月19日則為預備日。有社交平台軍事專頁發文稱，HIMARS系統已上板車於市區道路行駛。

台軍官員前日表示，今年已利用漢光電腦輔助指揮所演習時機，驗證聯戰指揮中心火協機制和作戰區指揮運用作為，獲得的參數將納入後續作戰計劃修訂。台媒昨日另指，500枚便攜式刺針防空導彈、178套發射系統等預計今年可完成交裝，針對2,121枚導彈、585套發射器增購案，台軍正製作增購需求信函，擬於今年第一季遞交美方。