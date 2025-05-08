何立峰明起訪瑞士 應邀與美財長會面

兩國關稅戰持續下 就經貿問題商議 中國外交部昨日宣布，應瑞士政府邀請，國務院副總理何立峰將於明日起訪問瑞士4日，期間與美國財長貝森特進行中美經貿高層會談。中方強調，這次會談是應美方的請求舉行，強調將堅定維護自身正當利益，維護國際公平正義。

訪瑞士期間，何立峰將與瑞士領導人及有關方面會談，下周一會轉到法國訪問5日，與法方共同主持第10次中法高級別經濟財金對話。中國商務部就何立峰與貝森特的會面表示，美國新政府上任以來，採取了一系列違規、無理的單邊關稅措施，嚴重衝擊中美經貿關係，嚴重擾亂國際經貿秩序，也給世界經濟復甦增長帶來嚴峻挑戰；中方為捍衞自身正當權益，採取了堅決有力反制。

中國商務部又指，近期美方高層不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞訊息，希望就關稅等問題與中方談起來，中方對美方訊息進行了認真評估，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。

中方：立場不變 堅決反對脅迫 被問有關此次中美經貿高層會談的細節時，中國外交部發言人林劍昨日在記者會上表示，中方堅決反對美國濫施關稅這一立場沒有任何變化。中方多次說過，中方對對話持開放態度，但任何對話都必須建立在平等、尊重、互惠的基礎上，任何形式的施壓、脅迫對中國都是行不通的。

較早前，美國總統特朗普前日在白宮會見新上任的加拿大總理卡尼，並接受媒體提問。被問及美中關稅議題時，他稱，中國現在情況很糟，經濟遭受巨大損失，原因就是美國加徵高額關稅，以解決貿易逆差問題，直言「在145%關稅下，根本沒法做生意」；他又表示美方將在適合時間點與中方會面。

就特朗普稱中方難以承受高關稅的壓力，林劍回應稱，任何外部衝擊都改變不了中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛力大的基本面，也改變不了中國高質量發展紮實推進的穩固態勢。他強調，中方有強大的抗壓能力和充足的措施手段維護自身正當權益，也願與國際社會團結協調，共同抵制單邊主義、保護主義和經濟霸凌行徑，維護多邊貿易體制，捍衞國際公平正義。

特朗普早前另稱，美國軍艦和商船應被允許免費通行巴拿馬及蘇彝士運河。林劍昨日指出，埃及對蘇彝士運河的主權和管理營運權無可爭議。中方堅定支持埃及政府和人民捍衞主權和正當權益，反對任何霸凌言行。本報綜合報道