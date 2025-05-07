反特朗普效應 加澳韓疏離美

美國總統特朗普上任後，於4月2日宣布向全球實施所謂「對等關稅」，其後更聲言許多國家已經來「吻他屁股」，乞求不要執行關稅制裁。這番舉動和言論，顯然失去作為大國領袖，甚至作為常人應有的風度。結果，加拿大及澳洲這兩個美國傳統盟友，出現廣泛反美潮流，兩國適逢大選，較親美右傾的政黨皆在選舉中失利。將於6月3日舉行總統選舉的南韓，較親美的保守派候選人大有可能敗選。這些發展堪稱是「反特朗普政治效應」。

摧毀關係 更形孤立 加拿大方面，杜魯多帶領的自由黨去年12月支持率僅約20%，而由博勵治領導的保守黨則接近50%，雙方差距一度高達27個百分點。今年1月，杜魯多辭任黨魁和總理，自由黨支持度開始回升。至2月1日，特朗普宣布對加、墨加徵關稅，引發加國民眾強烈反美情緒。3月，卡尼接任總理，旋即出訪法國和英國，冀加強連結抗美。到3月底，自由黨與保守黨的支持度出現黃金交叉。4月聯邦國會選舉，卡尼帶領自由黨贏得169席，得以繼續執政，保守黨則取得143席。卡尼曾任加拿大及英國央行行長，被譽為是優越的危機經理，比博勵治更獲信任，認為他可對抗特朗普的關稅大棒。

澳洲方面，工黨在5月3日的大選也取得重大勝利。其實在今年3月前，工黨的支持率已連續9個月落後於保守派聯盟。但自4月2日，澳洲這個長期對美國貿易錄得逆差的國家，竟也被加徵10%「對等關稅」，違反美澳之間的自由貿易協定，引發澳洲朝野和民間一致不滿，民眾轉為支持較親中反美的工黨。

南韓方面，自前總統尹錫悅去年12月遭彈劾後，政局持續混亂。面對4月2日美國宣布對南韓加徵25%關稅，韓方已派員赴華盛頓磋商，議定初步要討論的框架，並表明需待6月3日大選後，才能由新政府成員與美方協商。此舉無疑是觀望關稅延遲執行90天後的情況，美國如何撐下去。

加拿大是北約成員國，也與澳洲同是「五眼聯盟」夥伴，澳洲亦參與「美英澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）及「美日印澳四方安全對話」（QUAD）；南韓則與美國簽有《美韓共同防禦條約》。然而，面對這三大夥伴，特朗普卻強行摧毀公平商貿關係，實施近乎掠奪的關稅政策，只會令它們對美國產生猜忌與疏離，使美國在亞太地區更孤立，再難號召它們圍堵中國。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻