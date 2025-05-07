山西飛虹塔「佛光」乍現

中國山西省臨汾市著名佛教寺院廣勝寺的飛虹塔上空，上周六驚現「佛光」，多名遊客拍到景象後上傳到社交網，該風景區官方帳號也發布了「佛光」的影片。該市氣象局解釋，「佛光」為日暈現象。日暈是一種大氣光學現象，是光線射入卷層雲中的冰晶後，經過兩次折射，分散成不同方向的不同色光。