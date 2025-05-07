兩岸國際

鳳凰城近郊餐廳槍擊 8死傷

美國亞利桑那州鳳凰城近郊一間餐廳外周日晚發生槍擊案，造成3死5傷。警方指，兩批有積怨的人士打鬥，再引發槍擊，已向多人問話，正縮窄涉案開槍者人數，暫時未有人被捕。事發前，餐廳有200至300人聚集，不少人在舞台附近跳舞，期間有人打架，被活動主辦方驅逐離場，之後雙方在場外開槍。（綜合報道）
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