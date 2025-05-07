新澤西州機場陷亂 阻400航班

美國新澤西州航空樞紐紐瓦克自由國際機場服務持續混亂，周一單日超過250班航班延誤、150班取消。代表機場員工的國家空中交通管制員協會披露，地面控制塔的飛機雷達和通訊無線電信號上月一度全面中斷，影響管制員引導飛機升降。（綜合報道）