5月7日(三)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
05月07日 (三)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
新澤西州機場陷亂 阻400航班
美國新澤西州航空樞紐紐瓦克自由國際機場服務持續混亂，周一單日超過250班航班延誤、150班取消。代表機場員工的國家空中交通管制員協會披露，地面控制塔的飛機雷達和通訊無線電信號上月一度全面中斷，影響管制員引導飛機升降。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20250507-0507_00180_047/新澤西州機場陷亂--阻400航班
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc