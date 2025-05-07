Siri偷聽對話 美用戶最多獲賠780元

【本報綜合報道】美國蘋果公司人工智能語音助理Siri被控偷聽用戶對話，侵犯私隱，蘋果早前同意支付9,500萬美元（7.4億港元）和解費。美媒周日報道，蘋果近日開始向消費者發出電郵說明補償細則，每人最多可獲賠100美元（約780港元）。

細則列明，補償對象必須居於美國，在2014年9月17日至2024年12月31日間購買或擁有Siri啟用裝置，並相信自己曾遭Siri偷聽對話，可能分享至第三方。每位消費者最多可就5部裝置申請補償，每部裝置最高賠償20美元（約156港元）。由於和解費有限而受影響消費者眾多，最終每人獲賠金額可能更少。

可透過網頁申請 受影響消費者可透過網頁申請補償，表格需在今年7月2日之前填寫和提交，亦可透過郵寄申請，但需在同一截止日期前蓋上郵戳。申請需附上電郵上的索賠識別碼和確認碼，未收到蘋果電郵聯絡而相信自己受影響的消費者，亦可依照特別指引申請補償。對和解有異議或希望退出，亦需在截止日期前辦理。