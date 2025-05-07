參選教宗 133樞機抵羅馬

【本報綜合報道】梵蒂岡在周一表示，參加教宗選舉樞密會議的133名樞機全已抵達羅馬，他們將會於當地時間周三下午4時半開始，在西斯廷教堂（Sistine Chapel）聚集舉行樞密會議（Conclave），將持續投票直到選出已故教宗方濟各的繼任者，梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）樞機將任會議主席。

合資格參與選舉教宗的樞機將於周二下午起，入住聖瑪爾大之家（Casa Santa Marta），要發誓對選舉過程保密，開會期間不得與外界聯繫或攜帶手機。樞機團屆時將透過將選票放入一個特別火爐焚燒所產生的煙霧，向世人公布選舉結果。如有候選人贏得當選所需的三分之二選票，即至少89票，則將選票放入特別火爐焚燒時會加入化學物來產生白煙；如未能選出新教宗，則在燒選票時不加入化學物，讓教堂煙囱冒出黑煙。

國務卿成熱門之一 英媒報道指出，帕羅林樞機被視為熱門新教宗人選之一，但他一手促成的《中梵雙方關於主教任命的臨時性協議》可能對其選情不利。摩洛哥拉巴特的總主教洛佩斯（Cristobal Lopez Romero）樞機則已明確表態，他對當選不感興趣。

國務卿 帕羅林樞機