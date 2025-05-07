磋商兩個月 德國保守派聯盟 與社民黨簽聯合執政

議會次輪投票 默茨始通過任總理 經長達兩個多月磋商，德國保守派聯盟與上屆執政社會民主黨周一簽署聯合執政協議，周二推舉基督教民主聯盟黨魁默茨出任總理，付諸表決。縱使聯合勢力擁有過半數議席，默茨的總理提名在首輪投票僅得310票同意，尚差6票而失敗，他成為德國二戰後首位未能通過首輪投票的總理候選人。聯邦議院周二下午第二輪投票，經歷波折的默茨終成功當選總理。

阻另類選擇黨掌權 由基督教民主聯盟及基督教社會聯盟組成的保守派聯盟，今年2月底在聯邦議院選舉贏得最多的208議席，但未過316席半數，持續與擁有120席的社民黨磋商籌組聯合政府，防止第二大黨極右另類選擇黨掌權。默茨周一簽署聯合執政協議時誓言，要讓新政府取得成功是歷史性責任，會通過改革和投資推動國家前進，使之為歐洲和全世界所聞。

國防部長未有換人 社民黨聯合主席克林貝爾在簽署儀式上承認，由於聯邦議院選舉結果失利，該黨需要在人事和政策方向作出調整。新政府必須參與塑造全球秩序，否則就會反被塑造。在新政府中，基民盟將掌管經濟、外交等事務，而社民黨負責財政和國防等部門。內閣名單顯示，克林貝爾將擔任財政部長，國防部長皮斯托留斯則成為該黨唯一留任官員。

聯邦議院周二開會，就默茨的總理提名舉行投票，按慣例屬儀式性質。但點票顯示，默茨領導的聯合勢力多達18名議員不支持提名。得悉結果後，默茨和親信木無表情離開議事廳。另類選擇黨黨魁魏德爾形容當天是德國的好日子，呼籲默茨下台並重新舉行選舉。由於投票不記名，默茨難以揪出倒戈者。但在周二進行的第二輪投票中，默茨取得325票同意，超過當選所需的316票同意，成功當選總理。

按照原定計劃，默茨將在總理提名通過後，拜訪總統斯泰因邁爾並領取任命證書，再返回聯邦議院宣誓就職。他計劃周三出訪法國首都巴黎和波蘭首都華沙，作為就任總理後首次出訪，周四出席紀念二戰歐洲勝利日80周年慶祝活動，周五訪問歐盟總部所在的比利時布魯塞爾。本報綜合報道