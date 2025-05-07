兩岸國際

英紀念二戰歐洲勝利日

英國周一起一連四日舉行活動，紀念二戰歐洲勝利日80周年。首都倫敦周一舉行閱兵巡遊及戰機飛行表演，逾1,300名英國軍人聯同北約盟友的武裝部隊成員，由國會廣場前往白金漢宮，英國空軍之後亦進行飛行表演。（綜合報道）
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