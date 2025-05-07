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蘇丹民兵襲第2大城市
蘇丹正規軍與民兵衝突連日持續升級，民兵組織快速支援部隊周日首次襲擊第二大城市兼政府據點蘇丹港以來，連續三天對當地基礎設施發動攻擊。蘇丹港多地周二凌晨發生爆炸並起火，威脅數十萬流離失所者安全。（綜合報道）
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