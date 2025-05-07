與美談判延期 伊朗：核項目不會軍事化

【本報綜合報道】伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）周一在例行記者會上表示，原定於上周六舉行的第4輪伊美核問題間接談判推遲，是基於調停方阿曼的提議，各方正等待阿曼後續安排。他又強調，伊朗不會尋求將其核項目軍事化，同時必須確保美國能有效、高效地解除制裁，維護國家利益。

巴加伊表示，伊朗參與核問題談判的原則和框架不變，伊朗堅持和平利用核能是自身權利，也將繼續與美談判。他強調，伊朗有權履行其在《不擴散核武器條約》框架下的義務及進行鈾濃縮的權利，同時已用實踐表明希望繼續對話的態度，準備繼續通過外交途徑解決有關其核項目和解除美國制裁的問題。伊方願在討論中建立互信，仍以美方在談判桌上的立場和聲明為準，對於美國好戰勢力的威脅，伊朗武裝部隊將高度警惕地應對任何侵略和冒險行為。