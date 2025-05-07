與美談判延期 伊朗：核項目不會軍事化
【本報綜合報道】伊朗外交部發言人巴加伊（Esmaeil Baghaei）周一在例行記者會上表示，原定於上周六舉行的第4輪伊美核問題間接談判推遲，是基於調停方阿曼的提議，各方正等待阿曼後續安排。他又強調，伊朗不會尋求將其核項目軍事化，同時必須確保美國能有效、高效地解除制裁，維護國家利益。
巴加伊表示，伊朗參與核問題談判的原則和框架不變，伊朗堅持和平利用核能是自身權利，也將繼續與美談判。他強調，伊朗有權履行其在《不擴散核武器條約》框架下的義務及進行鈾濃縮的權利，同時已用實踐表明希望繼續對話的態度，準備繼續通過外交途徑解決有關其核項目和解除美國制裁的問題。伊方願在討論中建立互信，仍以美方在談判桌上的立場和聲明為準，對於美國好戰勢力的威脅，伊朗武裝部隊將高度警惕地應對任何侵略和冒險行為。
警告以色列勿左右
伊朗外長阿拉格奇同日在社交媒體上發文強調，以相互尊重和共同利益為基礎的外交是伊美間接談判達成協議的唯一可行途徑，警告以色列不要影響美國的外交努力。
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