美以48次空襲也門 重創港口機場2死

報復青年運動攻擊 另圖阻伊朗武器輸送 也門叛軍青年運動武裝控制的電視台周一報道，美國和以色列當日對也門荷台達省發動了至少48次空襲。空襲的目標是該省首府荷台達市的機場和一間水泥廠，以及一些軍事基地。空襲造成最少2人死亡，42人受傷。以軍翌日再向也門發動新一波空襲，表示摧毀了青年運動控制的薩那國際機場。

報道指荷台達港幾乎所有設施都被摧毀或者受損，數間私營工廠也在空襲中被毀。以軍指，該港口用來運輸用於軍事需要和恐怖活動的伊朗武器、設備等。以色列公共廣播公司同日引述以色列高級安全官員指，以色列和美國戰機當天對也門實施了聯合空襲，投擲了50枚炸彈，摧毀了也門荷台達港和混凝土生產廠。

以總理預告猛烈攻擊加薩 據也門青年運動衞生部門，死傷者是位於荷台達省東部巴吉勒區一間水泥廠的工人和附近居民。周日較早時候，青年運動武裝宣布向以色列本古里安國際機場發射了一枚高超音速導彈並命中目標。以軍周一稱，新一輪空襲行動目的是為報復青年運動武裝多次施襲。

以色列國防軍阿拉伯語發言人周二向薩那機場區域的人員發出緊急警告，要求其立即撤離機場區域後。以軍戰機隨後密集空襲薩那，形容首都機場已「完全癱瘓」。以色列國防軍說，該座機場被青年運動用來運送武器和特工，並且經常被青年運動用於恐怖目的。

較早前，以色列總理內塔尼亞胡周一在社交網發聲明指，對加薩的新一輪軍事行動會極為激烈，旨在擊敗巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯的密集軍事行動，屆時將轉移加薩人口，以確保加薩人的安全。他強調，以軍士兵不會進入加薩發動突襲後再撤離，但未詳細說明以軍計劃佔領加薩多少領土。在內塔尼亞胡發表這番聲明之前，以色列安全內閣周日批准擴大加薩軍事行動的計劃，內容包括佔領並控制整個加薩地帶，以及在加薩進行人道主義物資分發的可能性。本報綜合報道