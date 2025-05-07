與華貿易談判 美料數周內有進展

【本報綜合報道】美國財政部長貝森特周一接受美媒訪問時表示，本周可望與部分國家達成貿易協議，但未透露是何國。他預計，未來數周中美貿易談判將取得實質進展，又要求中方必須為中美緊張局勢降溫。

貝森特稱本周與多國達協議 貝森特表示，除了中國外，特朗普政府與其他17個重要貿易夥伴之間，已從當中部分人收到非常好的貿易協商提議。他認為正接近達成部分協議，總統特朗普將是這些協商能否得出成果的最後決策者。他相信關稅政策有助降低美國赤字，推動經濟在一年內增長近3%。

貝森特未評論是否正與中國開展積極貿易談判，只稱將在未來數周看到，看看特朗普願接受甚麼。他批評中國不是可信賴的貿易夥伴，又指145%、125%的關稅水平相當於禁運，美國在貿易摩擦中處於有利地位，美國是「赤字國家」，而中國作為「盈餘國家」損失會更大。

對於特朗普早前受訪稱，不會為開啟談判而取消對華關稅，有媒體問中美雙方距離正式開啟貿易談判還有多遠，以及美國是否必須先降低關稅，中國才願意參與談判。中國外交部發言人林劍昨日回應稱，美方近期不斷表示希望與中方談判，如美方真想通過對話談判解決問題，就應停止威脅施壓，在平等、尊重、互惠的基礎上與中方開展對話。